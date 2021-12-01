Что произошло за ночь 30 ноября: взяли под стражу судмедэксперта, обследовавшего тело погибшего в Ялте замруководителя Департамента культуры Москвы

Леонид Ошарин погиб в Ялте. Фото: пресс-служба Театра Маяковского.

Что произошло за ночь 30 ноября 2021 года. Судмедэксперта, который проводил обследование тела погибшего в Ялте замруководителя Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, обвиняют в халатности и служебном подлоге. Против судмедэксперта было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось. Супруга погибшего подала гражданский иск, по которому наложен арест на имущество эксперта.

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