Электроснабжение в Добровской долине восстановят к 22.00 вечера 30 ноября

Электроснабжение Добровского сельского поселения намерены восстановить до конца дня Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Электроснабжение Добровского сельского поселения восстановят сегодня, 30 ноября, до 22.00.

- Нерассмотренных заявок на восстановление энергоснабжения порядка шести. Я думаю, что до конца вечера мы их отработаем, - цитирует Крымская газета главу Добровского сельского поселения Олега Литвиненко.

По его словам, было множество порывов линий электропередач, включая магистральные - 10 кВ. Именно их восстанавливают в первую очередь, а затем уже и 0,4 кВ. Рабочие выполнили к настоящему моменту 70% необходимых работ.

Напомним, ураганный ветер обрушился на Крымский полуостров вечером 29 ноября. На утро жители полуострова начали активно делиться в соцсетях кадрами разрушительных последствий стихии: сильный ветер повредил крыши домов и повалил множество деревьев, несколько человек оказались на больничных койках. Кроме того, из-за непогоды без электричества по-прежнему остаются 2300 человек, в том числе и жители Добровской долины, где уже в течение суток не могут восстановить электроснабжение.

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