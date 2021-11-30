Лучшие классные руководители Крыма представили регион в Москве

Лучшие классные руководители представили Крым в Москве

На первый масштабный Всероссийский форум классных руководителей отправились шесть педагогов. Несмотря на то, что заявки на участие подали сотни человек, из-за коронавирусных ограничений пригласили в Москву немногих - в столицу приехала тысяча учителей. Всего онлайн-платформа собрала более 5 тысяч классных руководителей.

- Я подала заявку и прошла конкурсный профессиональный отбор, - говорит Екатерина Ярошик, педагог-психолог МБОУ «Братский УВК» из Красноперекопского района. - Это был шанс рассказать о себе, своем классе, о том, как проходит учебно-воспитательный процесс в небольшой сельской школе. Благодаря этому мероприятию, у меня появилась возможность встретиться с единомышленниками, с людьми, которые любят детей, всей душой болеют за свой класс, ценят профессию классного руководителя. Искренне желаю каждому педагогу окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя значимым и успешным.

Среди участников и евпаториец Эдуард Долецкий, педагог истории и обществознания МБОУ «СШ №16 им. С. Иванова». Он был финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года России 2021».

- Форум удивил меня своим размахом, серьезной организацией, массовостью субъектов, представленных там. Для меня это была прекрасная возможность посмотреть на разнообразные образовательные технологии России и познакомиться с интересными людьми. Со многими из них я поддерживаю отношения до сих пор. Так что география моих контактов сильно расширилась, как и опыт, - поделился своими впечатлениями Эдуард.

Справка: история форума началась 18 марта 2021 года на встрече Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя. В ходе встречи педагог севастопольской школы №32 Наталья Тушинцева обратилась к президенту с предложением организовать площадку для обмена опытом длят учителей. После этого по поручению президента был организован Всероссийский форум классных руководителей.

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