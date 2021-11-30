В Крыму состоялся шестой литературный конкурс «Крымское приключение»

Шестой сезон «крымских приключений» оказался самым долгожданным. Фото: Гранты, Стажировки, Конкурсы, Летние Школы 2021/VK

Шестой международный литературный конкурс «Крымское приключение» прошел в Республике Крым. Победителей наградили в Симферополе. В конкурсе приняли участие 302 писателя. Самому юному автору - 18 лет, старшему - 82 года. Также участвовали и иностранные граждане, в том числе украинцы и белорусы - все они писали про Крым. Первое место занял писатель из Белоруссии.

- Было отобрано 52 работы, авторство 14 из них принадлежит крымским авторам. Это очень сильные работы. Я их рекомендую всем почитать. Вы даже удивитесь, насколько у нас сильные писатели, как сильно они пишут о Крыме, - рассказал телеканалу «Крым 24» Кирилл Нагорняк - заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Лауреатам вручили дипломы и памятные подарки. Напомним, что конкурс «Крымское приключение» проводится уже в шестой раз.

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