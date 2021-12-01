В двух районах Крыма открылись новые фельдшерско-акушерские пункты

В двух районах Крыма состоялось открытие модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В селах Батальное Ленинского района и Некрасово Красногвардейского района Крыма состоялось открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Модульные конструкции установлены в рамках реализации целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

- ФАПы оснащены медицинским оборудованием и необходимой мебелью: предусмотрено гинекологическое кресло, портативный электрокардиограф, дефибриллятор, рециркулятор, экспресс-анализаторы для определения сахара, холестерина и гемоглобина крови, а также укладки для оказания экстренной и неотложной помощи. Оборудованы автоматизированные рабочие места фельдшеров, - говорится в сообщении.

Открытие пунктов - знаковое событие для местных жителей, так как оказание медицинской помощи стало более доступным и комфортным. ФАП в селе Батальное обслуживает более 1500 человек, в селе Некрасово – порядка 1000 человек.

Напомним, в ноябре этого года в Крыму появились модульные пункты постоянного базирования бригад «скорой». К объектам уже провели все инженерные сети.

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