В Крыму смягчили ограничения по коронавирусу

Новая волна ковида в Крыму пошла на спад Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики. Среди прочего разрешена работа заведений общепита в ночное время суток при выполнении некоторых условий. Соответствующие поправки внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии Covid-19.

- Ограничения (на работу заведений общественного питания с 23.00 до 8.00) не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции … или сертификата о перенесенном заболевании, – сказано в тексте документа.

Министерство экономразвития РК будет, как и летом этого года, будет вести перечень заведений общепита, которые выполнили условия и могут начать работу ночью. Все необходимые документы подготавливают сами предприятия и направляют их в Совмин.

Кроме того, смягчен режим работы театров, кинотеатров, концертных залов и цирков: теперь залы могут быть заполнены на 70%, а не на 50%, как это было ранее. Пункт о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста на входе в общественные заведения сохранился без изменений.

Напомним, ранее глава республики анонсировал соответствующие изменения, которые связаны со снижением количества зараженных ковидом. Если в середине ноября выявляли 700-800 инфицированных ежедневно, то сейчас эта цифра колеблется в пределах 400-500 человек.

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