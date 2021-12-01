Шквалистый ветер в Ялте за ночь повалил 77 деревьев

Городские службы приступили к уборке города. Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте утром 1 декабря сотрудники городских служб продолжают восстанавливать город после разгула стихии, которая обрушилась на Крымский полуостров вечером 29 ноября. За последнюю ночь в городе зафиксированы не менее разрушительные последствия, в устранении которых задействовано 62 единицы техники и около 200 человек. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Стихия нанесла урон и некоторым помещениям. Фото: Янина Павленко/telegram

К 09.00 часам рабочие восстановили проезд на 30 дорогах, убрав упавшие деревья. На улицах продолжают трудиться 4 бригады специалистов, 5 автомобилей курсируют по городу, убирая ветки и мусор.

- Город просыпается. Оцениваем ущерб от ночной стихии. Аварийные и коммунальные службы трудятся с ночи - устраняют последствия. Работаем, - сообщила Павленко.

На улицах города много поломанных веток и мусора. Фото: Янина Павленко/telegram

За ночь было повалено 77 деревьев, большая часть из них уже распилена и вывезена. На финальной стадии находятся работы на улицах Тимирязева и Халтурина. В настоящий момент убирают упавшие деревья на улице Цветочной и на площади Советской. Вместе с тем сотрудники «Крымтроллейбуса» восстанавливают оборванную контактную сеть, при этом общественный транспорт работает в обычном режиме. Еще одно упавшее дерево в районе инфекционной больницы убирают сотрудники МЧС.

Сильный ветер сносил ночью защитные ограждения. Фото: Янина Павленко/telegram

К 08.00 утра в городе без электроснабжения остались 196 абонентов, без газоснабжения - 391 абонент. Восстановительные работы продолжаются. Кроме того, в результате разгула стихии повреждены 24 автомобиля и ангар на вертолетной площадке. Также временно для посетителей закрыта дорога на Ай-Петри, где в ночь на 1 декабря бушевал ураган.

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