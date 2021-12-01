Электроснабжение в Крыму восстановлено после непогоды - Минэнерго РФ

Электроснабжение в Крыму восстановлено Фото: Архив "КП"

Электроснабжение в Крыму восстановлено после непогоды, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Напомним, отключения света начались 29 ноября из-за ураганного ветра. Временно без света остались около 56 тысяч человек. Сначала без света остался центр крымской столицы и близлежащие поселки. Максимальное количество оставшихся без электричества абонентов достигало 56 тысяч человек.

- Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Крыму, – говорится в сообщении.

В ночь на 1 декабря в Крыму сохранились непростые погодные условия. Утром глава республики Сергей Аксенов заявил, что без энергоснабжения на полуострове оставались около 12 тысяч абонентов.

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