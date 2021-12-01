Глава Крыма принял отставку Андрея Рюмшина с поста вице-премьера

Глава Крыма принял отставку Рюмшина с поста вице-премьера. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера – министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина. Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики. Чиновник подал в отставку 24 ноября.

- Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению, – говорится в документе.

Напомним, чиновник занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства РК с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, он был министром сельского хозяйства. В должности вице-премьера Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.

Ранее от должности в связи с утратой доверия была освобождена министр культуры Арина Новосельская. 19 ноября Басманный суд Москвы арестовал чиновницу за получение взятки в 25 миллионов рублей. А в конце октября от должности была отстранена глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. Она стала фигурантом уголовного дела.

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