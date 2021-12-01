На сутки Вечный огонь в Симферополе погасят для проведения профилактики

Вечный огонь погасят в Симферополе для профилактики перед Днем Неизвестного солдата Фото: Архив "КП"

Функционирование Вечного огня в парке имени Гагарина Симферополя временно приостановят перед Днем Неизвестного солдата. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, это связано с проведением плановых профилактических работ.

- В связи с плановыми профилактическими работами в Симферополе приостановлено функционирование Вечного огня. С 18.00 часов 1 декабря до 18.00 часов 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на Могиле неизвестного солдата, расположенного в парке имени Гагарина, - говорится в сообщении.

Ранее в администрации крымской столицы предупредили местных жителей о перекрытии улицы Павленко 3 декабря. Ограничения вступят в силу с 07.00 утра.

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