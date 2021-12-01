Инженера будут судить за смерть 11-летнего ребенка на спортивной площадке в Джанкое

Металлическая конструкция не была закреплена надлежащим образом. Фото: crim.sledcom.ru

Джанкойская межрайонная прокуратура РК утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера, по вине которого на детской площадке 11-летний ребенок получил смертельную травму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В августе 2018 года местная администрации заключила контракт с подрядной организацией на выполнение благоустройства дворовой территории по улице Нестерова в Джанкое. В процессе выполнения работ подрядчиком были установлены металлические ворота для игры в футбол. Зная, что конструкция не закреплена надлежащим образом, подрядчик принял их в эксплуатацию. 18 июня 2021 года эти ворота упали на 11-летнего мальчика. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд РК для рассмотрения по существу.

- У головное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), по факту ненадлежащего содержания спортивной площадки муниципальным унитарным предприятием, - говорится в сообщении.

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