В Крыму ожидается потепление 2-3 декабря после непогоды

В ближайшие два дня в Крыму ожидается потепление Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Стихия, которая обрушилась на Крымский полуостров 29-30 ноября, на время утихнет. Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 2 и 3 декабря в регионе ожидается потепление.

Так, 2 декабря осадков на полуострове не ожидается, 3 декабря вечером могут пройти дожди.

- Потепление относительное. Сегодня в Северной части Крыма может сохраняться до 2 градусов мороза. На остальной территории - до 3 градусов тепла, на побережье температура еще выше - до 6 градусов тепла, - сообщила синоптик.

Завтра днем воздух прогреется до 7-12 градусов. В пятницу будет еще теплее - от 9 до 14 градусов тепла. Ночные температуры тоже высокие - от 5 до 10 градусов тепла.

Напомним, в Симферополе выпал снег 1 декабря. Зима решительно заявила о своем приходе на Крымский полуостров. Ночью южный циклон похозяйничал в регионе - ураган и снегопад бушевали ночью на Ай-Петри.

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