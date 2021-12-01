Крымские энергетики продолжают ремонт на линиях электропередач - Аксенов

Энергетики продолжают ремонт линий электропередач Фото: Анна КИРИЕНКО

В Республике Крым продолжаются восстановительные работы на поврежденных накануне линиях электропередач. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Напомним, из-за непогоды, которая начала наводить беспорядок на улицах крымских городов с вечера 29 ноября, без света остались около 56 тысяч человек.

-Работают аварийные бригады. Рассчитываю, что до конца суток электроснабжение всех потребителей будет восстановлено, - сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что аварии на электросетях ликвидируют 97 бригад «Крымэнерго». К обеду их количество было увеличено до 120. Ликвидировать поломки и восстановить электроснабжение энергетики планируют до полуночи.

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