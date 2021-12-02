Погода на 2 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Феодосии переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 декабря на Крымском полуострове пройдет, как обещают синоптики, без существенных осадков.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до +16°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+12°. Скорость юго-западного ветра до 5-18 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +5…+12°, юго-западный ветер 8-14 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +4…+11°, юго-западный ветер 7-12 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +5…+12°, юго-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое -12…+13°, скорость юго-западного ветра 3-11 м/с. Ясно.
В Черноморском +7…+12°, юго-западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +13…14°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50