Погода на 2 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Феодосии переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 декабря на Крымском полуострове пройдет, как обещают синоптики, без существенных осадков.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до +16°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+12°. Скорость юго-западного ветра до 5-18 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +5…+12°, юго-западный ветер 8-14 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +4…+11°, юго-западный ветер 7-12 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +5…+12°, юго-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -12…+13°, скорость юго-западного ветра 3-11 м/с. Ясно.

В Черноморском +7…+12°, юго-западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +13…14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50