В Кремле оценили признание Минском российского статуса Крыма

Белорусский лидер уже не раз делал заявления относительно статуса Крыма. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

В Москве считают важным признание белорусской стороной российского статуса Крыма. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, ранее президент Белоруссии заявил о признании республики частью России.

- Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским, - сообщил представитель Кремля.

Он выразил уверенность, что президенты России и Белоруссии договорятся и съездят в Крым в подходящий момент.

- Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок - погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать, но у меня нет сомнения, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым, - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму оценили угрозы Киева в адрес Белоруссии за признание полуострова. Разрыв украинско-белорусских отношений будет невыгоден обеим странам.

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