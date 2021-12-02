Что произошло за ночь 2 декабря: в Крыму официально признали экспресс-тесты на COVID–19

Экспресс-тест или QR-код нужно обязательно дополнять удостоверяющим личность документом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 2 декабря 2021 года. Новый указ главы Республики Крым Сергея Аксенова, в котором идет речь об антиковидных ограничениях, приравнял по значимости экспресс-тесты к другим методам диагностики вируса. Отрицательный тест на антиген SARS-CoV-2 дает возможность посещать объекты торговли, сферы услуг и общепита без предъявления прививочного сертификата или QR-кода.

В Симферополе открыли доступ на площадь имени Куйбышева, которую несколько месяцев усиленно приводили в порядок после сноса самовольного строения. Правда торжественное открытие объекта власти перенесли из-за некомфортных погодных условий.

В Крыму ожидается потепление, которое очень даже кстати, после недавнего снегопада. Синоптики обещают, что в столбик термометра на этой неделе будет настойчиво ползти вверх.

В Республике Крым обещают возродить потребительские кооперативы по закупке сельхозпродукции. Власти обещают, что официальная программа будет готова к 15 декабря.

В столице республики Симферополе 2 и 3 декабря запланированы массовые отключения воды. Будут проводиться плановые технические работы.

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