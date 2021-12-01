Детский парк Симферополя утром превратился в зимнюю сказку

На утро 1 декабря жители Симферополя наблюдали сказочные пейзажи. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
Календарная зима ознаменовала свой приход на Крымский полуостров первым снегом. Утром 1 декабря Симферополь, хоть и ненадолго, но преобразился. Особенная атмосфера царила в Детском парке крымской столицы.
Для детей первый снег - настоящее раздолье. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
Юные жители Симферополя о таком подарке к первому дню зимы могли только мечтать.
Настоящие зимние пейзажи парков и скверов крымской столицы похожи на сказку. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
Заснеженные деревья и пруды, укутанные снежком качели, скульптуры и даже цветущие еще хризантемы…
Белые птицы выглядят величаво на зимнем пруду в снежном обрамлении. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
- Ранним утром дворники МБУК Парки столицы заботливо почистили все дорожки и аллеи, смели снег со скамеек, чтобы посетителям было комфортно любоваться этой скоротечной красотой, - сообщили в пресс-службе МБУК Парки столицы.
Монумент святым Петру и Февронии припорошило снегом. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
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