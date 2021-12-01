В Крыму на коронавирус тестируют каждого трехсотого

Лаборатория, где проводят тестирования на коронавирус. Фото: Архив КП.

Количество тестирований на коронавирус в Крыму несмотря на снижение заболеваемости остается на прежнем уровне. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, среднесуточный показатель исследований составляет 300 анализов на каждые 100 тысяч населения.

- Среднесуточный показатель тестирования сохранился на уровне 300 исследований на 100 тысяч населения, что соответствует нормативным показателям, - отметили в ведомстве.

При этом значительное сокращение исследований в отдельные дни в Минздраве объяснили снижением числа граждан, обратившихся за медицинской помощью с симптомами COVID-19. Так, количество тестирований по состоянию на 29 ноября- составило 3 329 за сутки, 30 ноября -1 179 за. В то же время по данным на 1 декабря лаборатории исследовали образцы анализов 5 629 человек.

За последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму демонстрирует снижение. По словам временно исполняющего обязанности главы Минздрава Константина Скорупского, ограничительные меры и требования к вакцинации сыграли в этом существенную роль. По состоянию на конец ноября, количество вакцинированных в Крыму составило 73% населения.

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