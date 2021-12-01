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Экономика1 декабря 2021 14:46

Жители крымских сел опасаются, что строительство трассы «Таврида» отрежет их от объектов инфраструктуры

Проблему можно решить, построив развязку, которая позволит людям пересекать трассу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Медведев поручил решить вопрос доступа к соцобъектам жителей сел рядом с трассой «Таврида»

Медведев поручил решить вопрос доступа к соцобъектам жителей сел рядом с трассой «Таврида»

Фото: Анна КИРИЕНКО

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил решить проблему жителей восьми сел Крыма, которые опасаются, что строительство трассы «Таврида» отрежет их от объектов инфраструктуры. Соответствующий вопрос Медведев рассмотрел в среду во время традиционного приема граждан, который был приурочен к 20-летию партии.

По его словам, с вопросом о прохождении трассы «Таврида» местные жители обратились к нему через соцсети.

- По той информации, что мне прислали, эта трасса, очень важная для Крыма, отрезает эти села от инфраструктуры, и людям будет неудобно ездить в больницы, МФЦ, органы власти, детские сады, - уточнил Медведев.

По его мнению, проблему можно решить, если построить развязку, которая позволит жителям этих сел не ездить по длинному маршруту, а пересекать трассу. Он дал поручение врио замсекретаря генсовета партии Анне Кузнецовой, курирующей работу общественных приемных «Единой России», взять проблему на контроль. В свою очередь секретарю генсовета Андрею Турчаку вместе с Минстроем и профильными органами, отвечающими за дорожное строительство, было поручено выяснить, как людям не оказаться отрезанными от социальных объектов.

Ранее сообщалось, что юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища. Власти намерены провести оценку имущества с людьми, чьи дома попали в зону сноса.

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