Крымчанка представит республику на гала-концерте конкурса талантов «Добрая волна» в Казани

Крымчанка выступит на гала-концерте конкурса талантов «Добрая волна» в Казани. Фото: Крымская газета

В Казани проходит гала-концерт всероссийского конкурса талантов «Добрая волна». Среди 113 финалистов есть и крымчане – в номинации «Сценическое искусство» выступает победительница регионального этапа Елизавета Консевич.

Как пишет Крымская газета, конкурсантка является участницей евпаторийского фестиваля инклюзивного творчества «Дети одной планеты» уже много лет. Организаторы помогли ей сделать видеоролик с красивыми видами города, который зрители увидят во время ее выступления.

- Елизавета участвует с самого первого нашего фестиваля, с 2018 года. Мы можем видеть, как она выросла за это время. Ее выступление представим на выставке, которую мы уже запланировали сделать после гала-концерта, – цитирует издание министра культуры молодежного правительства Крыма Оксану Тригуб.

Фестиваль инклюзивного творчества «Дети одной планеты» с соблюдением всех противоковидных мер после нескольких переносов все же состоялся в октябре. На мероприятии свое творчество продемонстрировали 150 детей с ОВЗ, причём не только из Крыма.

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