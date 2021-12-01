Коммунальщики продолжают восстанавливать Симферополь после непогоды

Большая часть работ по восстановлению улиц города связана с уборкой поваленных деревьев. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Работники МБУ Город продолжают устранять последствия стихии в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации. Сегодня поваленные и аварийные деревья и ветви убрали с улиц Индустриальная, Лермонтова, Куйбышева, Генерала Васильева, Тамбовской, Жуковского, переулке Автобусном и других.

В МЧС обращались граждане, которые не могли попасть в свои дома из-за упавших деревьев. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В ночь на среду 1 декабря экстренные службы Крыма были приведены в режим повышенной готовности к возможным происшествиям. Причиной стало предупреждение от синоптиков об ураганном ветре и снегопада в регионе.

Городские службы продолжают работать на местах разрушений. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Стихия ударила по Крымскому полуострову вечером 29 ноября. В тот же день коммунальные службы Симферополя начали активную работу по устранению разрушительных последствий.

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