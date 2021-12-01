В Симферополе задержана пьяная женщина-водитель, скрывшаяся с места ДТП

Задержанная не в первый раз села за руль в нетрезвом виде
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В Симферополе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одним из них управляла 45-летняя женщина, которая покинула место ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Правоохранителям потребовалось около часа, чтобы установить личность нарушительницы, которая впоследствии была отстранена от управления автомобилем. Внешние признаки указывали на то, что женщина находится в состоянии опьянения, однако пройти тест на алкоголь она отказалась.
Уточняется, что нарушительница ранее уже привлекалась к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На водителя завели несколько административных дел.
- В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - говорится в сообщении.
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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