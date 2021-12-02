Появилось видео с Ай-Петри в декабре 2021: сугробы и заснеженная дорога

В горах настоящая зима. Фото: Сергей Казаков/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Появилось Декабрь на Крымский полуостров заявился не с пустыми руками. Зимний месяц в первый же день заботливо укутал южный край в белоснежное одеяло.
Но если, в том же Симферополе после восхода солнца растаял почти весь снег, то горы умудрились сохранить подарок матушки Зимы.
Весомое тому доказательства видео, которое появилось в соцсети.
Автолюбитель поделился своими впечатлениями от поездки на Ай-Петри:
- До того, как я снял видео, мне пришлось брать на буксир и вытаскивать автомобиль из замерзшей лужи
Горный серпантин изрядно занесен снегом, который нисколько не пострадал от солнечных лучей. В горах же все иначе, чем на равнине или в прибрежной зоне.
Например, в городе Ялте, как обещают синоптики, будет тепло до плюс 12 градусов.
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