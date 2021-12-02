Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха вдвоем на Новый год

В Ялте можно хорошо отдохнуть в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с 30 декабря 2021 по 10 января 2022, узнала, где можно встретить Новый год 2022 вдвоем.
В почетную тройку вошли Ялта, Сочи и Питер.
- В среднем, пара тратит на пятидневный отдых на Новый год 15 тысяч рублей, - отметили специалисты.
Город счастья любят не только пары, но и отдыхающие с детьми и путешествующие в одиночку. Ялта, хороша для всех и в любое время года, потому что на Южном берегу Крыма уникальный климат и очень красивые пейзажи.
Топ-10 популярных городов для путешествий вдвоем на Новый год (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки):
Ялта, 2987
Сочи, 1909
Санкт-Петербург, 3270
Москва, 3512
Кисловодск, 2308
Казань, 2957
Суздаль, 4987
Екатеринбург, 2571
Томск, 1950
Нижний Новгород, 7357
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