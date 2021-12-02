Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха вдвоем на Новый год

В Ялте можно хорошо отдохнуть в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с 30 декабря 2021 по 10 января 2022, узнала, где можно встретить Новый год 2022 вдвоем.

В почетную тройку вошли Ялта, Сочи и Питер.

- В среднем, пара тратит на пятидневный отдых на Новый год 15 тысяч рублей, - отметили специалисты.

Город счастья любят не только пары, но и отдыхающие с детьми и путешествующие в одиночку. Ялта, хороша для всех и в любое время года, потому что на Южном берегу Крыма уникальный климат и очень красивые пейзажи.

Топ-10 популярных городов для путешествий вдвоем на Новый год (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки):

Ялта, 2987

Сочи, 1909

Санкт-Петербург, 3270

Москва, 3512

Кисловодск, 2308

Казань, 2957

Суздаль, 4987

Екатеринбург, 2571

Томск, 1950

Нижний Новгород, 7357

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