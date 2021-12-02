Утром 2 декабря Симферополь парализовали 9-балльные пробки

Данные сервиса "Яндекс. Пробки" по состоянию на 09.00 утра

Утром 2 декабря на дорогах в Симферополе образовались 9-балльные пробки. Этому свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Особенно непростая ситуация наблюдается на улицах Данилова, Дмитрия Ульянова, Севастопольская, Крымских Партизан, Балаклавская, Гражданская, Русская, Бульварная, Батурина, Эстонская, Тарабукина, Гурзуфская, Ленина, бульвар Ленина, Воровского, Александра Невского, Толстого, проспекте Кирова, улицах Карла Маркса, Гагарина, Москалева, Куйбышева, Троллейбусная, Киевская, Бела Куна, Объездной дороге.

Напомним, 29 ноября на Крымский полуостров обрушилась разрушительная стихий, которая потрепала улицы крымский городов. Коммунальные службы столицы республики продолжают наводить в городе порядок, расчищая дороги от поломанных веток, поваленных деревьев и мусора.

Также в Симферополе 3 декабря для автомобилистов перекроют улицу Павленко с 07.00 до 11.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата. Движение транспорта будет ограниченно на участке от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

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