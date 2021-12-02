Правительство направит очередной транш Крыму на компенсацию расходов из-за летних паводков

Крым понес колоссальные убытки в результате летних потопов в 2021 году Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские организации получат компенсации из федерального бюджета за проведение аварийно-восстановительных работ на объектах топливно-энергетического комплекса, пострадавших из-за паводков летом этого года. Соответствующее распоряжение утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены организациям, работающим в сфере электро- и газоснабжения, которые понесли затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи и производственных зданий.

Напомним, этим летом в Крыму был введен режим ЧС из-за сильных дождей, в результате которых немало граждан понесли колоссальные убытки. Кроме того, были повреждены дороги, объекты инфраструктуры, учебные и медицинские учреждения, нанесен ущерб представителям бизнеса и аграриям. Больше всего от стихии 16-20 июня пострадали Керчь и Ялта, а 4 июля сильные ливни обрушились на Бахчисарайский район.

Это не первая материальная помощь, которую получает республика. Правительство ранее уже выделяло средства в августе, сентябре, октябре и ноябре.

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