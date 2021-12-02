В Крыму за сутки зафиксировали 431 заболевшего коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 1 декабря зарегистрировали 431 случай коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявили 120 339 человек с коронавирусом.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 096 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 871 человек, а за весь период с начала пандемии - 109 302 человека. С начала пандемии скончались 3656 человек, из них 24 - за последние сутки.

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