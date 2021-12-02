В Симферополе составлено 16 протоколов по факту нарушений ковидных мер в общественном транспорте

Специальные группы продолжают проверять места массового пребывания граждан, к которым относится и общественный транспорт Фото: Архив "КП"

В Симферополе продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, контрольные мобильные группы 1 декабря обследовали 68 единиц общественного транспорта.

- Сотрудниками полиции составлено 16 протоколов по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате проверок торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено 6 первичных актов. За несоблюдение ограничений составлено 2 протокола на индивидуальных предпринимателей.

- По фактам ранее выявленных и неустраненных в установленный срок нарушений в территориальный отдел Роспотребнадзора передано 2 материала, - добавили в пресс-службе.

Напомним, подобные проверки выполняются регулярно с 1 июля 2020 года. Проверяются места массового пребывания граждан, к которым относятся общественный транспорт, торговые центры, сетевые магазины и магазины стройматериалов, объекты общественного питания, салоны красоты и парикмахерские.

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