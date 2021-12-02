В Крыму восстановлено электроснабжение после урагана

Энергетики завершили ремонт линий электропередач Фото: Анна КИРИЕНКО

Сотрудники ГУП «Крымэнерго» восстановили работоспособность оборудования, поврежденного в результате непогоды на территории Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Энергетики к утру 2 декабря обеспечили работоспособность оборудования, которое накануне пострадало от разрушительных действий сильного ветра. Тогда около 56 тысяч жителей Крыма остались без света.

- В ряде случаев использовались дизель-генераторные установки. Все социально значимые объекты обеспечены электрической энергией. Были зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи 0,4 кВ. Энергетики продолжают работать круглосуточно, – уточнили на предприятии.

В настоящий момент более 100 аварийно-восстановительных бригад «Крымэнерго» готовы к устранению точечных повреждений.

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