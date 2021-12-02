Вице-премьер РФ поручил разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым»

Национальный туристический маршрут "Христианский Крым" будет разработан в рамках нацпроекта по туризму. Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с митрополитом Псковским и Порховским, председателем Патриаршего совета по культуре Тихоном (Шевкуновым) поручил разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым». Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что на встрече также присутствовали представители Ростуризма и государственной корпорации «ВЭБ.РФ», отвечающие за подготовку туристического планирования макротерриторий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Чернышенко, для туристов и паломников важно организовать транспортную доступность, создать комфортные для проживания средства размещения и сформировать туристические программы. Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения россиян. В свою очередь Ростуризм сообщил о заинтересованности туроператоров в разработке такого вида маршрутов, которые наверняка будут интересны туристам.

Чернышенко подчеркнул, что историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» является одним из самых посещаемых туристами мест. Митрополит Тихон сообщил, что на территории музея-заповедника планируется создать музей античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. Не исключено создание центра для талантливых детей и молодежи гуманитарной направленности.

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