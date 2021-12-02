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Общество2 декабря 2021 10:28

Стартовало голосование по концепции развития микрорайона Каменка в Симферополе

Оно продлится до 15 декабря включительно
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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С сегодняшнего дня и в течение 14 дней на едином портале государственных услуг открыто голосование по концепции градостроительного развития Каменского массива. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С сегодняшнего дня и в течение 14 дней на едином портале государственных услуг открыто голосование по концепции градостроительного развития Каменского массива. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня, 2 декабря, стартовало голосование по концепции развития «жилого массива Каменка» в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что концепция развития микрорайона была разработана с учетом предложений и замечаний жителей Крыма. Проект развития Каменского массива доступен для ознакомления по ссылке. Принять участие в опросе можно по ссылке.

- Данные по итогам голосования будут направлены разработчикам Генерального плана по факту принятия решения о его разработке, либо о корректировке документации территориального планирования, градостроительного зонирования с целью учета мнения населения при обеспеченности территории объектами социального и инженерного обеспечения, согласно норм действующего законодательства, - говорится в сообщении.

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