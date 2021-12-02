Крымская обсерватория продлила запрет на проведение экскурсий

Посетить с экскурсией обсерваторию в Крыму все еще нельзя. Фото: Крымская астрофизическая обсерватория/официальный сайт

Крымская астрофизическая обсерватория продлила временный запрет на проведение экскурсий и работу лектория. Об этом КП сообщили в обсерватории.

- Экскурсии приостановлены до особого распоряжения, - отметили в обсерватории.

Проведение экскурсий в обсерватории приостановили с 17 сентября. До 1 декабря была приостановлена работа лектория.

Крымская астрофизическая лаборатория находится в поселке Научный Бахчисарайского района.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, смягчив ряд антиковидных ограничений. В частности, разрешил заведениям общепита работать ночью при условии стопроцентной вакцинации сотрудников или наличия сертификатов о перенесенном заболевании. Также увеличена заполняемость залов в кинотеатрах, театрах и цирках с 50% до 70%

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