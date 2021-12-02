Крымский эксперт назвал причину тотального роста цен

Виновником роста цен стал Китай.Фото: Минсельхоз РК

Причиной роста цен на мировом рынке является стремительный рывок экономики Китая. Об этом в эфире радио КП-Крым рассказал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

- В Китае эпидемию локализовали за короткий срок, - отметил эксперт. - Они пошли наращивать объемы производства. Мощностей не хватает, сырья не хватает, и весь мир сейчас, по сути,с работает на растущую экономику Китая. Те же самые контейнерные перевозки, стройматериалы, руда — все работает на Китай. И общемировые цены растут. И мы за ними следуем.

Российская экономика не может отключаться от общемировых процессов, зависит от них и следует им. Из-за пандемии коронавируса во многих странах останавливали производство, и вернуться к прежним показателям не легко. Поэтому Китай стремиться воспользоваться ситуацией и занять экономические ниши на мировом рынке других государств, где восстановление экономик идет медленнее.

Напомним, для контроля над ценами на продукты питания в следующем году в Крыму предусмотрят господдержку фермерским хозяйствам и возобновят систему потребкооперации.

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