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Экономика2 декабря 2021 11:48

В водохранилищах Крыма накопилось 106 миллионов кубометров воды

Наименьшее количество осадков зафиксировано в бассейне реки Черная - всего 11% от нормы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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После аномальных осадков, выпавших этим летом, Крым встречает сезон холодов без острого дефицита воды

После аномальных осадков, выпавших этим летом, Крым встречает сезон холодов без острого дефицита воды

Фото: Анна КИРИЕНКО

В крымских водохранилищах накопилось 106 миллионов кубометров воды, сообщили в крымском гидрометцентре. Это почти в три раза больше, чем было зафиксировано в это же время год назад, когда общий объем воды составлял 36,6 миллиона кубометров.

- Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 миллиона кубометров, что на 6,09 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад. Притоки за месяц составили 0,72 миллиона кубометров в Белогорское водохранилище, 0,77 - в Симферопольское, 0,51 - в Счастливенское, 0,93 - в Чернореченское и 0,46 - в Партизанское, - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последний месяц в верховьях рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпало 29,4-56 миллиметров осадков, что является нормой. Наименьшее количество осадков зафиксировано в бассейне реки Черная - всего 11% от нормы. В Крымских горах объемы осадков тоже ниже нормы. Так, на Ай-Петри выпало 77% от нормативных значений, на Ангарском перевале – 64%.

До 2014 года более 80% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев перекрыл канал. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что действия украинских властей нарушают европейские и международные конвенции. К настоящему дню острого дефицита воды на полуострове нет. Правительство РФ подготовило и реализует комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму на минимизацию утечек воды потратят 1,5 миллиарда рублей. Это позволит сократить потери ресурса более чем на 16 тысяч кубических метров в сутки.

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