Строительство дорог к портам Крыма и Кубани намерены завершить к 2024 году

Окончание строительства скоростной дорожной сети к черноморским портам Краснодарского края и Республики Крым завершится в 2024 году Фото: Архив "КП"

Строительство дорог к портам Азово-Черноморского бассейна в России завершится к 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время Второго Евразийского конгресса. Средств для этого есть, работы уже начаты.

- Выход на порты Краснодарского края, на Крым - фактически все эти дороги закончим уже к 2024 году. У нас до Крыма и до портов Азово-Черноморского бассейна будет построена полноценная автомобильная связь, - сообщил Хуснуллин.

Также обсуждается вопрос развития дорог к портам Астраханской области.

- Мы считаем, что большая перспектива развития именно Каспия как транспорта и магистрали, здесь у нас заинтересованы и казахи, и туркмены, и Иран, - добавил вице-премьер.

В Краснодарском крае скоро начнется строительство 119-километрового участка трассы А-289, которая ляжет в обход населенных пунктов. Дорога должна обеспечить скоростное сообщение между Кубанью и Крымом. Работы будут выполняться в рамках федерального проекта.

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