В Симферополе установили 29 новых дорожных знаков

Рабочие МБУ «Город» продолжают работы по содержанию улично-дорожной сети крымской столицы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В период с 22 по 28 ноября рабочие МБУ «Город» установили 29 дорожных знаков в Симферополе, сообщил директор учреждения Антон Гумен.

По его словам, демонтаж знаков произведен улицах Туристов, Маршала Василевского, Генерала Васильева, Кубанская, Беспалова, Ростовская, Караимская, в переулке Элеваторный и на автостанции «Западная». Также за этот период работники очистили и отремонтировали 71 конструкцию.

- На прошлой неделе силами учреждения был выполнен монтаж и ремонт пешеходных ограждений на улицах Троллейбусная, Гайдара, Киевская, Кавказская. В то же время, монтаж искусственных дорожных неровностей выполнил и на улице Семашко, – добавил Гумен.

Вместе с тем не прекращаются мероприятия по содержанию городских ливневок. Данный вид работ провели на улицах Кавказская, Енисейская, Мате Залки, Туристов, Набережная, проспекте Победы и в Екатерининском саду. Кроме того, рамках подготовки к зимнему периоду на улицах крымской столицы были установлены 20 емкостей для реагента.

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