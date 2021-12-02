В Ялте двум воинам-интернационалистам вручили ключи от новых квартир

В Ялте два воина-интернационалиста получили квартиры спустя 30 лет ожидания. Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте два воина-интернационалиста получили ключи от новых квартир спустя 30 лет ожидания.

- От всего сердца поздравляю воинов-интернационалистов - Геннадия Михайловича Евсеева и Владимира Николаевича Харитонова. Квартиры куплены - средства на эти цели выделены из федерального и муниципального бюджетов. Новоселье совсем скоро! События ждали 30 лет, - цитирует КИА главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее словам, в 2021 году в общей сложности были приобретены 24 квартиры для граждан льготной категории.

Ранее сообщалось, что ялтинский сирота дождался своей очереди на квартиру спустя 30 лет. Суд постановил выплатить компенсацию за сорванные сроки выдачи жилья.

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