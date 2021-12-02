Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту не мог повлиять на цены

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Запуск движения по железнодорожной ветке Крымского моста не мог повлиять на стоимость товаров. Об этом в эфире радио КП-Крым рассказал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

- Никто, по большому счету, особо не ожидал, что цены упадут, - отметил эксперт. - Транспортная составляющая не настолько значительная в себестоимости. А возить железнодорожным транспортом картошку не выгодно.

Что касается цен на продовольственные товары, то они подвержены влиянию мировых тенденций — сокращение производства из-за пандемии коронавируса.

- Зерно, подсолнечное масло, сахар — это биржевые товары, которыми торгуют на мировом рынке и очень успешно торгуют И если в мире в целом неурожай сахарной свеклы, то это влечет снижение предложения. Соответственно у наших производителей появляется возможность экспортировать эту продукцию, - пояснил Реутов. - То же подсолнечное масло, к примеру. Они получают валюту, а мы — дефицит товара внутри страны. Поэтому правительство должно четко отслеживать ситуацию и играть на опережение, чтобы экспортеры не вывозили все.

Напомним, что железнодорожная часть крымского моста была запущена 23 декабря 2019 года. Грузовые составы стали курсировать летом 2020-го, и в преддверии открытия движения министр транспорта РФ Евгений Дитрих щаверил, что стоимость перевозки грузов снизится на 30-50%, что станет значительным шагом на пути экономического развития Крыма.

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