Погода на 3 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

На большей части полуострова переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 декабря на Крымском полуострове будет тепло и сухо, лишь вечером в отдельных районах пройдет дождь. Опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17-22 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +15…+17°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +11…+13°. Скорость юго-западного ветра 4-17 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 11-18 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Керчи +11…+12°, южный ветер 9-15 м/с. Солнечно.

В Феодосии +11…+13°, южный ветер 7-15 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +9…+15°, скорость юго-западного ветра 8-18 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +12…+14°, юго-западный ветер 8-17 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13…14°.

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