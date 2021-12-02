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Экономика2 декабря 2021 14:26

Крымский эксперт уверен, что оснований для девальвации рубля нет

Есть панические и спекулятивные настроения
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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В обществе растут панические настроения об обесценивании рубля

В обществе растут панические настроения об обесценивании рубля

Фото: Архив "КП"

Оснований для девальвации российского рубля на на данный момент нет. Об этом в эфире радио КП-Крым рассказал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

- Нет причин для взрывного роста цен, как и для падения курса рубля, - уверен эксперт. - Возможны спекулятивные тенденции. Но инфляция по итогам года будет не выше 8%, при том что Фонде национального благосостояния и золотовалютные резервы беспрецедентно высоки.

Ранее эксперт назвал причиной роста цен на внутреннем и мировом рынках стремительный рывок экономики Китая, пытающегося занять экспортные ниши закрытых на время пандемии государств.

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