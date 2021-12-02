Глава администрации Льговского сельского поселения Крыма осужден за вождение в пьяном виде

Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде Фото: Архив "КП"

Кировский районный суд вынес приговор главе администрации Льговского сельского поселения Республики Крым за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщили пресс-службе Кировского районного суда.

В отношении должностного лица судом вынесен приговор по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права водить автомобиль сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

- Вопреки мнению защиты, полагавшейся на снисхождение суда, исходя из занимаемой осужденным должности и просившей назначить подсудимый меру уголовного-правового характера, несмотря на согласие прокуратуры освободить от наказания за совершение преступления посягающего на безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье граждан, ходатайство защиты отклонено судом, - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновник отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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