Что произошло за ночь 3 декабря: куратора украинских диверсантов посадили на шесть лет

Украинских диверсантов удалось задержать. Фото: скриншот оперативного видео

Что произошло за ночь 3 декабря 2021 года. Куратора украинских диверсантов в Крыму на шесть лет лишили свободы. Суд признал сотрудника Минобороны Украины виновным в подготовке преступлений против безопасности.

Ураган уничтожил уникальные деревья в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма. Сильный ветер повредил растения возрастом от 200 до 500 лет.

Письмо Екатерины II о вакцинации, написанное по пути в Крым, продали на аукционе в Лондоне. Знаменитый портрет императрицы и документ ушли с молотка как один лот за 93 миллиона рублей.

Крымских экскурсоводов ждет переаттестация, потому что с июля 2022 года вступают в силу изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части экскурсоводческой деятельности.

Причиной роста цен на мировом рынке является стремительный рывок экономики Китая. Об этом в эфире радио КП-Крым рассказал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50