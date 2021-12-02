В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие двое суток

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму Фото: Архив "КП"

В Крыму на ближайшие двое суток объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, после непродолжительного затишья в регион вновь вернется непогода.

Так, 3 и 4 декабря на полуострове ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду и дожди.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Крыму ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду, 4 декабря пройдут дожди, местами сильные – 10-20 миллиметров, – говорится в сообщении.

Жителям и гостям Крымского полуострова рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а также напоминают про меры предосторожности. Существует вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, подтопления территорий, возможны нарушения транспортного сообщения.

Напомним, 29 и 30 декабря погода в Крыму сильно ухудшилась, в ночь на 1 декабря на полуострове выпал первый снег.

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