С 15 декабря отменяется самоизоляция для вакцинированных граждан в возрасте старше 60 лет

Для граждан в возрасте 60 лет и старше до 15 декабря действует режим самоизоляции Фото: "КП" Архив

С 15 декабря 2021 года отменяется самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые имеют сертификат или QR-код, свидетельствующие о пройденной вакцинации против COVID-19, либо сертификат или QR-код, свидетельствующие о перенесенном заболевании.

Также с 15 декабря 2021 года для граждан старше 60 лет, имеющих сертификат или QR-код, свидетельствующие о прохождении вакцинации против COVID-19, либо сертификат или QR-код, свидетельствующие о перенесенном заболевании, возобновляется предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении.

Льготный проезд для граждан старше 60-ти лет в Крыму был отменен с 30 октября. Также власти ввели для этой категории режим самоизоляции. Ограничения были введены до 1 декабря. Сергей Аксенов ранее назвал общественный транспорт «рассадником» COVID-19.

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