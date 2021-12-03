В Крыму пропал 35-летний мужчина с карими глазами

Руслан Савченко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Коктебеля, исчезнувшего 4 дня тому назад.

- Пропал Савченко Руслан Анатольевич, 35 лет (1986 года рождения) поселок городского типа Коктебель, город Феодосия, Республика Крым, - сообщили волонтеры. - С 29 ноября 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Руслана Савченко: 188 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Нужно отметить, что только в прошедшем ноябре на Крымском полуострове без вести пропали 4 человека, а вот 29 взрослых и детей удалось найти.

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