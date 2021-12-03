Появились атмосферные фото Ялты в начале декабря 2021

Ялта в декабре. Фото: Алекс Кедми/VK
Крымский полуостров гармонично вписался в начало календарной зимы, главное событие которой, конечно же встреча нового 2022 года.
Город счастья готовится к зимним праздникам. Фото: Алекс Кедми/VK
Приготовления к зимнему празднику заметны и в Ялте, где на набережной начали устанавливать красочные конструкции. Время до боя курантов еще предостаточно, поэтому, судя по фотосету талантливого фотохудожника Алекса Кедми, особой предпраздничной суеты в городе счастья пока еще нет.
- Вечерняя ялтинская набережная, - так автор назвал свои замечательные снимки, которым порадовал пользователей соцсети.
Зимняя Ялта тоже привлекает к себе отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK
Набережную имени В.И. Ленина даже зимой нельзя назвать пустынной, здесь довольно много отдыхающих.
Набережная - это популярное место для пеших прогулок в городе счастья. Фото: Алекс Кедми/VK
Местные жители и туристы с удовольствием гуляют, дышат свежим морским воздухом и любуются пейзажами.
Черное море привлекает к себе туристов, которые спешат сделать фото на память. Фото: Алекс Кедми/VK
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