Появились атмосферные фото Ялты в начале декабря 2021

Ялта в декабре. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров гармонично вписался в начало календарной зимы, главное событие которой, конечно же встреча нового 2022 года.

Город счастья готовится к зимним праздникам. Фото: Алекс Кедми/VK

Приготовления к зимнему празднику заметны и в Ялте, где на набережной начали устанавливать красочные конструкции. Время до боя курантов еще предостаточно, поэтому, судя по фотосету талантливого фотохудожника Алекса Кедми, особой предпраздничной суеты в городе счастья пока еще нет.

- Вечерняя ялтинская набережная, - так автор назвал свои замечательные снимки, которым порадовал пользователей соцсети.

Зимняя Ялта тоже привлекает к себе отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Набережную имени В.И. Ленина даже зимой нельзя назвать пустынной, здесь довольно много отдыхающих.

Набережная - это популярное место для пеших прогулок в городе счастья. Фото: Алекс Кедми/VK

Местные жители и туристы с удовольствием гуляют, дышат свежим морским воздухом и любуются пейзажами.

Черное море привлекает к себе туристов, которые спешат сделать фото на память. Фото: Алекс Кедми/VK

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