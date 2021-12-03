В Симферополе участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомата

В Симферополе полицейские задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу из автомата на улицах города. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе правоохранители задержали правонарушителей, которые устроили стрельбу в воздух на свадьбе, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Участники свадебного кортежа грубо нарушили общественный порядок.

- Двое мужчин 26 и 33 лет, жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города и из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже. В ходе выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили в отдел полиции, - говорится в сообщении.

У нарушителей изъяли охолощенный автомат.

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