Несколько улиц Симферополя остались без воды 3 декабря из-за аварии

Рабочие ремонтируют водопроводные сети Фото: Архив "КП"

В Симферополе жители нескольких улиц остались без воды 3 декабря из-за аварии на сетях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, водоснабжение до 20.00 ограничено по адресам: улица Толстого (частично), улица Набережная, 75 (все литеры), улица Декабристов, улица Тренева, улица Шполянской, улица Морозова, улица Киевская (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, ввиду плановых ремонтных работ до 15.00 ограничено водоснабжение по адресам: улица Гурзуфская, улица М.Залки, улица Коцюбинского, улица Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, улица Бабушкина, улица Федько, улица Грибоедова, улица Партизанская, улица Суходольная, улица 51-й Армии, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Лебедева, переулок Ладыгина, пер.Гранитный, улица Тургенева, улица Фрунзе, улица Киевская (частично), улица Гаспринского, улица Ленинградская, улица Комсомольская, улица Крупская, улица Шмидта, микрорайон Солнечная долина, микрорайон Битак, улица Воровского (частично), улица Беспалова (частично), улица Алуштинская, улица Первомайская, а также прилегающие улицы и переулки.

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