В Крыму находятся одни из самых красивых соленых озер России

Кояшское озеро в Крыму. Фото: Татьяна Черникова/www.crimea.kp.ru

Крым находится в десятке направлений, где самые красивые соленые озера в России. Об этом свидетельствуют данные опроса среди путешественников в соцсетях, который провели эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По мнению 43% туристов, среди самых красивых Крымских соленых озер Кояшское, Сасык-Севаш, Сакское, Чокракское и Мойнакское. Второе место рейтинга заняли соленые озера Баскунчак и Тинаки в Астраханской области. «Бронзу» в рейтинге самых живописных соленых озер получили алтайские водоемы: Большое Яровое, Соленое (поселок Завьялово), Кулундинское, Малиновое, Горькое.

Ранее сообщалось, что Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха вдвоем на Новый год. Второе место у Сочи.

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