Смертность от коронавируса в Крыму остается высокой

В Крыму от коронавируса умирают более двух десятков человек в день. Фото: Архив КП

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 419 человек в Крыму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. По данным за 2 декабря, всего в Крыму с начала пандемии выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

При этом смертность от коронавируса остается стабильно высокой. За сутки от Covid-19 в Крыму скончались еще 25 человек. Таким образом количество умерших с начала пандемии достигло 3681 человек.

За сутки лаборатории полуострова исследовали на коронавирус 5 451 человек. С выздоровлением вписаны 867 человек, выздоровевших за весь период – 110 169.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, действуют ограничения на посещение общественных мест (возможно только с QR-кодом), а также отменен льготный проезд для пенсионеров старше 60 лет.

Учитывая постепенное снижение уровня заболеваемости и рост числа вакцинированных, власти постепенно смягчают ограничения. В частности, кафе и ресторанам разрешили работать ночью при условии 100%-ной вакцинации сотрудников, а с 15 декабря планируют возобновить льготный проезд для пожилых людей, которые сделали прививку против Covid-19.

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